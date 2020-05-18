Чи достатньо в ДСНС авіатехніки для гасіння пожеж та де можна поповнити її арсенал

Цієї весни пожежі уже принесли великі втрати. Пожежі на Житомирщині та в Зоні відчуження гасили рекордно довго. В середньому, досі цей процес займав 4-5 днів.

Попереду недощове літо і, очевидно, така ж осінь. Тож не виключено, що до стихій такого масштабу треба бути готовим. У таких випадках залучають авіацію, і цього разу без неї не обійшлося.

Сьогодні в українських рятувальників 4 гелікоптери та 4 літаки. Літаки виробництва Антонов. Та от чи достатньо цієї техніки і де можна поповнити авіаційний арсенал рятувальників – дивіться в сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що пожежі в Чорнобильській зоні та на Житомирщині локалізовані.

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