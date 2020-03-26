Чи є маски та спирт в українських аптеках і де їх купити

Вдень і з вогнем не знайти засобів особистого захисту пересічним українцям. В комунальних аптеках масок немає. В приватних є, але втричі дорожче.

Непросто добути й рукавички, люди розбирають спирт та гліцерин – аби власноруч робити антисептики.

Можна придбати маски через інтернет. Але тут і ціни накручені, і натрапити на шахраїв легко. Докладніше дивіться у сюжеті Наталії Жуковської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що скуповують українці на карантині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.