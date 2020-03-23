Туалетний папір відійшов на другий план. Що скуповують українці на карантині

Машин у Києві та людей точно поменшало, однак далеко не всі дотримуються жорстких вимог і обмежень. Батьки гуляють на дитячих майданчиках, столичний голова обіцяє штрафувати батьків. Досі черги з пасажирів на зупинках громадського транспорту, хоча відсьогодні перевозитимуть за спецперепустками лише визначені групи працівників.

Найпопулярніше місце в карантинному Києві – черги в супермаркети. Люди не припиняють затарюватися продуктами. Тепер туалетний папір відходить на другий план, найбільший ажіотаж з крупами, фруктами та овочами.

Без черги і штовханини можна досі скупитися на стихійних ринках. Від поліції торговці на вулицях ховаються у дворах будинків і підземних переходах.

Поки піші патрулі на вулицях з’являються зрідка і мало штрафують порушників карантину, в’їзди у столицю підсилили Національною гвардією на військових автомобілях.

Факти ICTV раніше писали про те, як не панікувати на карантині.

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