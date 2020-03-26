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Факты / Видео / Украина / Общество

Есть ли маски и спирт в украинских аптеках и где их купить

Днем с огнем не сыскать средств личной защиты рядовым украинцам. В коммунальных аптеках масок нет. В частных есть, но в три раза дороже.

Непросто добыть и перчатки, люди разбирают спирт и глицерин — чтобы собственноручно делать антисептики.

Можно приобрести маски через интернет. Но здесь и цены накручены, и встретить мошенников легко. Подробнее смотрите в сюжете Натальи Жуковской.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что скупают украинцы на карантине.

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