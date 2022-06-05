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Окупанти говорили про фільтрацію, але ми тоді не розуміли: куди зникають люди з Маріуполя

Софія Богуцька Журналістка Факти ICTV Юля Захарченко редакторка стрічки

Дніпрянка Юлія розповіла, як її тримали у полоні російські окупанти. Жінка разом із сином Олегом та його друзями волонтерила у Маріуполі.

– Я побувала у Старобешевім. Потім ми побували всі разом у Донецьку, і звідти вже мене відпустили, а хлопців відправили до Оленівки. Ми взяли 200 буханців хліба та всю гуманітарку, яку нам відвантажили, і декількома машинами поїхали туди. Я на легковому автомобілі, а хлопці на мікроавтобусах, – зазначила вона.

28 березня волонтери мали розвезти гуманітарку та забрати маріупольців з району Металургійного комбінату імені Ілліча. Тоді Олег попросив маму не їхати разом з ними до міста.

– 28-29 числа там були ще вуличні бої. Ось він поїхав у гарячу точку вивозити людей. На 18:30 я побачила свого сина, що він виїжджає з Маріуполя – у мене було багато радості. Але тут я побачила, що він іде під конвоєм, – розповіла мати затриманого волонтера Юлія.

Разом із сином затримали і Юлію, російські військові сприйняли її за снайперку. У комендатурі захопленого окупантами селища Нікольське біля Маріуполя волонтерів тримали добу, а потім повезли у Старобешеве.

Зараз дивляться

– Вони говорили щось про фільтрацію. Але ми тоді навіть не розуміли, що це таке, – зазначила мати затриманого волонтера.

Фільтрація у Старобешевому тривала чотири дні. Однак за словами Юлії, найгірше на них чекало у Донецькій поліції, яка перебуває під контролем російських військ.

– Ображали, нас ненавиділи, нам погрожували. Коли дізналися, що ми з Дніпра, то сказали, що з Дніпром буде так, як і з Маріуполем, щоб ми готувалися, – зазначила Юлія.

Врешті жінку таки відпустили, однак її сина разом з іншими волонтерами – ні. Востаннє рідні бачилися 2 квітня. Юлії сказали, що хлопців переведуть до колонії в Оленівці.

Маріуполь

Фото: Маріупольська міська рада

Там у полоні нині й чоловік Катерини. Зв’язку з ним немає з 21 березня. Чоловік разом з двома друзями вирушив з Дніпра до Маріуполя, щоб розвезти гуманітарну допомогу та забрати своїх рідних.

– Чули, коли затримують волонтерів, звинувачують у тероризмі. Ми почали їх розшукувати. Завдяки сестрі чоловіка, вона перебуває в Донецьку, вона дізнавалася, де вони можуть бути. Та почали їх шукати. Вона дізналася, що вони перебувають у Донецькому СІЗО. Тричі вона носила продукти та речі, – розповіла дружина затриманого волонтера Катерина.

Однак за декілька тижнів сестрі в СІЗО повідомили, що чоловіка перевели до колонії в Оленівці. Відтоді родичі не знають, що з ним.

– В Оленівці постійно кажуть, що його переводять до СІЗО. Його туди-сюди возять. Для чого? Чому? Хлопці, які були в Оленівці, які теж там сиділи та вийшли. Вони сказали, що терміни продовжують – через незрозумілі причини, – розповіла вона.

В Оленівці є дві колонії. І що відбувається там, у застінках, достеменно невідомо. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти нині там утримують щонайменше 4 тис. цивільних українців, які не пройшли так звану фільтрацію.

– Кількість полонених дуже велика. Добре, коли люди знають принаймні, що їх утримують. Тобто навіть у жахливій ситуації з волонтерами, насправді є промінь надії, тому що вони принаймні потраплять у списки на обмін, що відомо, хто вони та де, – зазначив радник міського глави Маріуполя.

Андрющенко радить родичам полонених спершу звертатися до поліції, потім до СБУ та чекати. Поки що звідти вдалося забрати лише 20 полонених.

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