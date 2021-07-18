День металурга в Україні: чому в сфері працюють династіями

18 липня в Україні відзначають День металурга. Саме на їхніх плечах тримається чимала частина економіки нашої держави.

У цій стратегічній галузі задіяні понад 200 тис. українців. Деякі з них працюють у сфері династіями. Все тому, що робота металургом забезпечує для них стабільність та впевненість у майбутньому.

Нині Україна на 13 місці у світі за об’ємом виробництва сталевої продукції, а чавуну – на десятому.

Гірничо-металургійний комплекс забезпечує п’яту частину експорту країни, 26% валютної виручки і понад 30 млрд грн відрахувань.

Але інколи з поставками за кордон буває складно, бо тамтешні уряди захищають виробників. Про це наголошують і в українському парламенті.

– Українська металургія дуже наглядно демонструє, що вільного ринку у світі не існує. Адже немає жодної великої країни, де б не були введені торгові обмеження проти українського металу, – каже нардеп Дмитро Кисилевський.

Також чиновник зазначає, що нині перед українськими металургами стоять три великі виклики:

Екологічна модернізація. Адже вимоги до навантаження на навколишнє середовище з кожним роком дедалі жорсткіші. Доступність експортних ринків для українських виробників. Прогнозованість ситуації на внутрішньому ринку.

Тож, державі потрібно разом з промисловцями шукати відповіді на ці виклики. Адже металургів в країні багато і саме вони є стержнем вітчизняної економіки.

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