День металурга в Україні: чому в сфері працюють династіями
18 липня в Україні відзначають День металурга. Саме на їхніх плечах тримається чимала частина економіки нашої держави.
У цій стратегічній галузі задіяні понад 200 тис. українців. Деякі з них працюють у сфері династіями. Все тому, що робота металургом забезпечує для них стабільність та впевненість у майбутньому.
Нині Україна на 13 місці у світі за об’ємом виробництва сталевої продукції, а чавуну – на десятому.
Гірничо-металургійний комплекс забезпечує п’яту частину експорту країни, 26% валютної виручки і понад 30 млрд грн відрахувань.
Але інколи з поставками за кордон буває складно, бо тамтешні уряди захищають виробників. Про це наголошують і в українському парламенті.
– Українська металургія дуже наглядно демонструє, що вільного ринку у світі не існує. Адже немає жодної великої країни, де б не були введені торгові обмеження проти українського металу, – каже нардеп Дмитро Кисилевський.
Також чиновник зазначає, що нині перед українськими металургами стоять три великі виклики:
- Екологічна модернізація. Адже вимоги до навантаження на навколишнє середовище з кожним роком дедалі жорсткіші.
- Доступність експортних ринків для українських виробників.
- Прогнозованість ситуації на внутрішньому ринку.
Тож, державі потрібно разом з промисловцями шукати відповіді на ці виклики. Адже металургів в країні багато і саме вони є стержнем вітчизняної економіки.