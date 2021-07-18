Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна
Дарина Реготун |

День металурга в Україні: чому в сфері працюють династіями

18 липня в Україні відзначають День металурга. Саме на їхніх плечах тримається чимала частина економіки нашої держави.

У цій стратегічній галузі задіяні понад 200 тис. українців. Деякі з них працюють у сфері династіями. Все тому, що робота металургом забезпечує для них стабільність та впевненість у майбутньому.

Нині Україна на 13 місці у світі за об’ємом виробництва сталевої продукції, а чавуну – на десятому.

Гірничо-металургійний комплекс забезпечує п’яту частину експорту країни, 26% валютної виручки і понад 30 млрд грн відрахувань.

Але інколи з поставками за кордон буває складно, бо тамтешні уряди захищають виробників. Про це наголошують і в українському парламенті.

– Українська металургія дуже наглядно демонструє, що вільного ринку у світі не існує. Адже немає жодної великої країни, де б не були введені торгові обмеження проти українського металу, – каже нардеп Дмитро Кисилевський.

Також чиновник зазначає, що нині перед українськими металургами стоять три великі виклики:

  1. Екологічна модернізація. Адже вимоги до навантаження на навколишнє середовище з кожним роком дедалі жорсткіші.
  2. Доступність експортних ринків для українських виробників.
  3. Прогнозованість ситуації на внутрішньому ринку.

Тож, державі потрібно разом з промисловцями шукати відповіді на ці виклики. Адже металургів в країні багато і саме вони є стержнем вітчизняної економіки.

Читайте
День металурга 2021: дата та історія свята

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День металурга – привітання у листівках
День металурга – привітання у листівках
Найкращі привітання з Днем металурга в СМС
Найкращі привітання з Днем металурга в СМС
День металурга 2021: дата та історія свята
День металурга 2021: дата та історія свята
Найкраще дослідницьке відео: оголошено переможця унікального конкурсу
Найкраще дослідницьке відео: оголошено переможця унікального конкурсу
Під час Великого будівництва стадіон Металург у Кривому розі оновлюють за стандартами УЄФА
Під час Великого будівництва стадіон Металург у Кривому розі оновлюють за стандартами УЄФА
У Дніпрі юні винахідники створили робота-тренера для паралімпійців
У Дніпрі юні винахідники створили робота-тренера для паралімпійців
У групи Метінвест виріс рейтинг ESG
У групи Метінвест виріс рейтинг ESG
Бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука визнано почесним громадянином Дніпра
Бізнесмена та філантропа Віктора Пінчука визнано почесним громадянином Дніпра
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка