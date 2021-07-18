День металлурга в Украине: почему в сфере работают династиями
18 июля в Украине отмечают День металлурга. Именно на их плечах держится большая часть экономики государства.
В этой стратегической отрасли задействованы более 200 тыс. украинцев. Некоторые из них работают в сфере династиями. Все потому, что работа металлургом обеспечивает для них стабильность и уверенность в будущем.
Сейчас Украина на 13 месте в мире по объему производства стальной продукции, а чугуна — на десятом.
Горно-металлургический комплекс обеспечивает пятую часть экспорта страны, 26% валютной выручки и более 30 млрд грн отчислений.
Но иногда с поставками за границу бывает сложно, потому что тамошние правительства защищают своих производителей. Об этом подчеркивают и в украинском парламенте.
— Украинская металлургия очень наглядно демонстрирует, что свободного рынка в мире не существует. Ведь нет ни одной крупной страны, где бы ни были введены торговые ограничения против украинского металла, — говорит нардеп Дмитрий Кисилевский.
Также чиновник отмечает, что сейчас перед украинскими металлургами стоят три большие вызовы:
- Экологическая модернизация. Ведь требования к нагрузке на окружающую среду с каждым годом все жестче.
- Доступность экспортных рынков для украинских производителей.
- Прогнозируемость ситуации на внутреннем рынке.
Поэтому, государству нужно вместе с промышленниками искать ответы на эти вызовы. Ведь металлургов в стране много и именно они являются стержнем отечественной экономики.