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Факти / Відео / Україна

Десятки відеозвернень. Чому медики на Прикарпатті не отримали обіцяні надбавки

Хвилю обурення здійняли медики швидкої допомоги Івано-Франківщини. Лікарі різних станцій області опублікували вже до десятка відеозвернень. Вони отримали зарплатню і не відчули обіцяних надбавок у 300% за роботу з хворими на коронавірус.

Міський голова Івано-Франківська пояснює, що виплати тільки почали надходити. 30 квітня отримали 1,4 млн грн на доплати медикам міста за березень. Але цих грошей не достатньо, тому шукають ресурси у місцевому бюджеті. У сусідній Чернівецькій області, де нині найбільше хворих на коронавірус, медики доплати отримали. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Київській області коронавірус підтвердився у помічниці виховательки дитячого будинку.

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