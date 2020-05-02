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Факти / Україна / Суспільство

Діти під загрозою: на Київщині Covid-19 виявили у дитбудинку

У Київській області коронавірус підтвердився у помічниці виховательки дитячого будинку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Київської ОДА.

Жінка із симптомами ГРВІ звернулася до лікаря ще 25 квітня, однак на ПЛР-тест її направили лише за три дні, вже після втрати нюху та смаку.

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У дитячому будинку проживає 32 дитини.

– Дитячий будинок у с. Мокрець Калитянської ОТГ. Всього у закладі перебувають 48 осіб, з них 32 – діти. Всі вони вже здали тести на виявлення коронавірусу, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що діти не мають жодних ознак захворювання.

Нагадаємо, станом на 2 травня в Україні зафіксували 11 411 випадків коронавірусної хвороби. За добу захворіло 550 осіб.

Фото: Dreamstime

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