Долар рекордно за півроку подешевшав: курс валют сьогодні

Валютний ринок продовжує тішити позитивом. Замість звичної в цей період девальвації – гривня зміцнюється.

За добу виросла ще на 20 коп. Офіційний курс долара 27,21 грн. Євро подешевшав ще більше – на 30 копійок.

За нього правлять 31,09 грн. В Нацбанку пояснюють – нині пропозиція перевищує попит. Населення щодня продає банкам до 15 млн доларів, а раніше переважно купувало.

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Окрім того, збільшилися надходження експортної виручки від продажу сільгосппродукції та металургійних підприємств. Інвестиційна привабливість гривні виросла. Але, попри такі позитивні тенденції, прогнозувати курс навіть на завтра у Нацбанку не беруться.

До слова, курс долара на лютий 2019: прогноз експертів.

Опубліковано Лютий, 06 в 14:37



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