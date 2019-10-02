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Дострокові вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня

8 грудня у столиці можуть відбутися дострокові вибори мера. Парламентський комітет з питань організації державної влади дозволив нардепам ухвалити новий закон про столицю.

Автори переконують, що цей документ поверне в Київ місцеве самоврядування. Зокрема, відновляться районні ради – до них перейде частина повноважень, які нині є в міськради.

Читайте: Вибори у Києві 8 грудня малоймовірні – Слуга народу

Саму ж Київську міську раду законодавці хочуть скоротити. Зі 120 депутатів там хочуть лишити 84.  Розділять і повноваження голови міста. Мер очолюватиме магістрат, який буде виконавчим органом Києва, а голова КМДА фактично стане префектом і стежитиме за дотриманням законності у столиці.

Якщо цей документ ухвалять цього тижня, то вибори мера відбудуться 8 грудня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада може розглядати звернення Кличка про дострокові вибори три місяці.

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