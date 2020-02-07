Еко-Техно Україна 2020. Чим здивували на науковій виставці українські школярі

Сполучені Штати Америки активно шукають нові технологічні ідеї, бо добре розуміють, що за ними майбутнє і влаштували міжнародний конкурс науково-технічної творчості. Українські школярі вже активно готуються до участі в ньому. Понад 200 українських школярів представили свої інноваційні проекти на виставці Еко-Техно Україна 2020, яка є сходинкою до головного конкурсу.

Саморобний замок для захисту домівки від зловмисників, новітні технології очистки води, розумні дорожні знаки і, звісно ж, роботи – усе це створили і вже запатентували українські школярі. Юні винахідники долають не лише земні проблеми, а стежать за ідеями вчених-футурологів та готові освоювати космос. Деталі у сюжеті Тетяни Борисович.

Нагадаємо, у Лас-Вегасі пройшла виставка споживчої техніки та електроніки CES-2020.

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