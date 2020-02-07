Эко-Техно Украина 2020. Чем удивили на научной выставке украинские школьники

Соединенные Штаты Америки активно ищут новые технологические идеи, потому что хорошо понимают, что за ними будущее и устроили международный конкурс научно-технического творчества. Украинские школьники уже активно готовятся к участию в нем. Более 200 украинских школьников представили свои инновационные проекты на выставке Эко-Техно Украина 2020, которая является ступенькой к главному конкурсу.

Самодельный замок для защиты дома от злоумышленников, новейшие технологии очистки воды, умные дорожные знаки и, конечно же, роботы – все это создали и уже запатентовали украинские школьники. Юные изобретатели преодолевают не только земные проблемы, а следят за идеями ученых-футурологов и готовы осваивать космос. Детали в сюжете Татьяны Борисович.

Напомним, в Лас-Вегасе прошла выставка потребительской техники и электроники CES-2020.

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