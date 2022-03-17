Колії життя: як Укрзалізниця допомагає державі рятувати людей та допомагає гуманітарним місіям

Нині Укрзалізниця та її потяги – на вагу золота. Залізничники щодня ризикують своїм життям, щоб вивезти у безпечне місце пасажирів, які зазнали обстрілів.

Попри все евакуаційні потяги курсують, і їхня кількість зростає. Працівники залізниці третій тиждень працюють без вихідних, ризикуючи своїм життям. На Донеччині під час одного з рейсів загинула провідниця.

Неподалік станції Коростень відбувся обстріл, поїзд Київ – Рахів, ущент заповнений пасажирами, дивом не постраждав.

Але попри обстріли російських військових Укрзалізниця постійно організовує безкоштовні евакуаційні рейси. З початку війни залізниця евакуювала 2,5 млн українців із найгарячіших точок. У Франківськ евакуаційні потяги приходять щоночі.

Через комендантську годину людям до ранку доводиться чекати на вокзалі. Їх безкоштовно пригощають теплою їжею, кавою і чаєм. Тут же через цілодобовий координаційний центр люди шукають житло. Попри всі випробування українці не втрачають оптимізму.

В Ужгород щодоби прибуває 12 евакуаційних потягів. На Закарпаття везуть біженців, а назад – допомогу. На приміському вокзалі облаштували центр із передачі гуманітарних вантажів. Сюди волонтери і містяни звозять тонни товарів, який відправляють у гарячі точки.

Пункти збору допомоги працюють на багатьох вокзалах у західних областях. Цілі вагонні партії везуть з-за кордону. З початку війни Укрзалізниця доправила до різних куточків країни майже 5 тис. тонн гуманітарного вантажу пасажирськими вагонами.

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