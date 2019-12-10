Факти ICTV. Спорт (10.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 10 грудня: у весняній частині українського футбольного чемпіонату в Прем’єр-лізі розпочнеться використання на матчах відеоасистента арбітра – ВАР; чотири роки дискваліфікації – таке покарання росіянам залишить в силі і Міжнародний спортивний арбітражний суд, у цьому переконані чиновники Всесвітнього антидопінгового агентства.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 9 грудня.

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