Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Спорт

Факти ICTV. Спорт (10.12.2019)

Найактуальніші спортивні події 10 грудня: у весняній частині українського футбольного чемпіонату в Прем’єр-лізі розпочнеться використання на матчах відеоасистента арбітра – ВАР; чотири роки дискваліфікації – таке покарання росіянам залишить в силі і Міжнародний спортивний арбітражний суд, у цьому переконані чиновники Всесвітнього антидопінгового агентства.

Дивіться також випуск Фактів Спорт за 9 грудня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (10.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (10.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (10.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (09.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (09.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (09.12.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (09.12.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка