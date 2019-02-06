Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.02.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: черговий виток справи у трагічній ДТП у Харкові – у гучному судовому процесі сьогодні розпочнуться дебати; кияни проти газового рейдерства – мешканці будинків, де є лічильник, отримують захмарні квитанції; вона ось-ось розміняє шостий десяток, але то не шкодить її популярності – в історіях успіху Дженніфер Еністон.

Опубліковано Лютий, 06 в 14:34



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.