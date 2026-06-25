У багатьох містах України пенсіонери користуються пільговим проїздом у громадському транспорті лише за наявності пенсійного посвідчення. Однак у деяких населених пунктах цього документа недостатньо, а для безкоштовного проїзду потрібно оформити спеціальну транспортну картку.

Одним із таких міст є Київ. У столиці пенсіонери та інші пільгові категорії громадян для безкоштовного проїзду в метро, наземному транспорті мають користуватися Карткою киянина.

Як отримати Картку киянина та що для цього потрібно, читайте в нашому матеріалі.

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Картка киянина для пенсіонерів 2026: що зміниться

У 2026 році правила використання цього документа планують змінити. Київська міська рада розглядає можливість перевести Картку киянина виключно в електронний формат, відмовившись від випуску пластикових носіїв.

Проєкт рішення Київради передбачає, що Картка киянина надалі існуватиме у вигляді віртуального документа у мобільному застосунку Київ Цифровий.

Тобто замість пластикової картки мешканцям столиці потрібно буде користуватися цифровою версією, яка працюватиме через смартфон. Для оформлення такої картки необхідно буде пройти електронну ідентифікацію, зокрема за допомогою застосунку Дія.

Для частини пенсіонерів така зміна ускладнить життя, адже не всі люди похилого віку мають смартфони, користуються мобільними застосунками або можуть самостійно пройти онлайн-верифікацію.

Наразі Картка киянина продовжує працювати у звичному форматі, а пенсіонери можуть оформити пластиковий варіант через Ощадбанк.

Що дає Картка киянина для пенсіонерів

Картка киянина для пенсіонерів поєднує банківські можливості, транспортний квиток та доступ до міських соціальних програм.

Для пенсіонерів це можливість користуватися пільгами, зокрема безкоштовним проїздом у громадському транспорті Києва. Картка також може використовуватися як звичайна банківська картка, оскільки її випускає Ощадбанк.

Картка киянина для пенсіонерів: які пільги дає

Картка киянина для пенсіонерів дозволяє користуватися не лише безкоштовним проїздом, а й отримувати додаткові міські пільги та знижки.

Серед основних переваг:

безкоштовний проїзд у громадському транспорті Києва . Власники Картки киянина можуть безкоштовно користуватися метро, фунікулером, міською електричкою та наземним комунальним транспортом. Пільга також поширюється на окремі приміські маршрути відповідно до встановлених правил;

у мережі комунальних аптек Фармація власники Картки киянина отримують знижки на окремі лікарські засоби. Розмір знижки до 70% ;

70% у мережі Київхліб пенсіонери можуть купувати окремі види хлібобулочних виробів зі знижкою. Її розмір залежить від категорії пільговика;

у деяких столичних музеях та театрах, власникам Картки киянина доступні знижки на квитки від 5% до 50% або спеціальні дні безкоштовного відвідування;

5% до 50% знижки на відвідування Київського зоопарку , адже власники картки можуть отримати знижку до 50% від вартості квитка;

50% у деяких магазинах, зокрема окремих торговельних точках Фуршет, для власників карт є знижки від 3% до 7% ;

3% до 7% за допомогою Картки киянина пенсіонер зможе оплачувати житлово-комунальні послуги через міські сервіси без додаткових платежів;

картка може використовуватися для автоматичного зарахування муніципальних доплат, допомог та інших виплат.

Хто може отримати Картку киянина

Картку можуть оформити:

пенсіонери, які зареєстровані у Києві;

особи, які мають право на державні або міські пільги;

кияни, які отримують соціальні виплати чи компенсації;

працівники підприємств та установ, зареєстрованих у Києві;

студенти та учні київських навчальних закладів;

внутрішньо переміщені особи, які мають відповідний статус і зареєстровані у столиці.

Для пенсіонерів основною умовою є наявність київської реєстрації та підтвердження права на пільги.

Як оформити Картку киянина для пенсіонерів

Щоб отримати Картку киянина, пенсіонеру потрібно звернутися до одного з відділень Ощадбанк у Києві.

Картка киянина для пенсіонерів, які документи потрібні:

паспорт або документ, що його замінює;

ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення або документ, який підтверджує право на пільги;

кольорове фото 3×4 (якщо у паспорті немає якісного фото).

Для пільгових категорій громадян, які зареєстровані у Києві, оформлення та обслуговування картки є безкоштовним.

Як активувати Картку киянина

Активувати Картку киянина можна безпосередньо у відділенні банку під час її отримання. Для цього необхідно ввести PIN-код. Поповнення картки доступне через банківські термінали, каси метрополітену, сайт Головного інформаційно-обчислювального центру (ГІОЦ) та інші сервіси.

Після активації пенсіонер може користуватися транспортними пільгами та іншими можливостями картки.

Картка киянина для пенсіонерів: як користуватися

Для проїзду у транспорті достатньо прикласти картку до валідатора при вході у метро або під час перевірки у наземному транспорті.

Також картку можна використовувати для банківських операцій, оплати послуг та отримання міських соціальних переваг.

Джерело : КМДА

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