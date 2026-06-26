Акторка Наталка Денисенко вдруге виходить заміж. Вона та модель Юрій Савранський оголосили про заручини.

Наталка Денисенко виходить заміж

Акторка повідомила про важливу подію у своєму житті в Instagram, опубліковавши відповідні фото. Відтепер – Наталка Денисенко офіційно стала нареченою.

Юрій Савранський освідчився акторці під час їхнього відпочинку у Туреччині.

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– Приймаємо вітання з заручинами. Вчора (25 червня, – Ред.) вона йому сказала Так. Біля храму Аполона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра, – написали закохані під фото.

Між тим Денисенко зізналась, що щаслива, хоч і не очікувала на пропозицію саме зараз.

– Я дуже щаслива і зовсім не очікувала цієї пропозиції так рано. Вчора я сказала Так і стала нареченою… Для нас це дуже особливий момент. Тепер ми починаємо новий етап життя, і я вже звикаю до свого нового статусу, – поділилась Наталка.

Зазначимо, пара перебуває у стосунках близько року. Савранський розповідав, що закохався в акторку під час одного з її поєтичних вечорів. Для Наталки, як і для Юрія, їхній шлюб стане другим.

Закохані поки не розкривають деталей майбутнього святкування, але попереду у них період приємних приготувань, важливих рішень і нового етапу спільного життя.

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