Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.06.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.06.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: быть или не быть досрочным выборами в Верховную Раду – в Конституционном суде рассматривают законность президентского решение о роспуске парламента; это как вирус, которому нет противодействия – Карпаты, все больше становятся похожи на горную пустыню – деревья беспощадно вырубывают.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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