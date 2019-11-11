Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: десятки автомагістралей в Україні заблоковані – люди вийшли на пікети проти відкриття ринку землі; Латвія озброюється через загрозу агресії країна просить НАТО посили їх ракетними комплексами та гелікоптерами; волого та холодно – 45-тисячний Світловодськ вже більш як тиждень без опалення. Постачальник тепла заборгував Нафтогазу мільйони гривень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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