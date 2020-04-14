Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на 270 людей зросла кількість заражених коронавірусом в Україні; рятувальники запевняють, що у Чорнобильській зоні відкритого вогню вже немає; через епідемію коронавірусу голоду в Україні не буде.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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