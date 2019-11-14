Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 17 обстрілів за добу і вже зранку бойовики почали гатити по наших позиціях – остання інформація з передової; цілеспрямоване переслідування – Євросоюз закликав Росію негайно звільнити шістьох засуджених в Криму за справою Хізб ут-Тахрір; Одещина продовжує сповзати в море – на Фонтанці, у тріщинах вже сотні будинків. Люди бояться лягати спати.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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