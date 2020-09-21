Факти ICTV – Випуск 12:45 (21.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах Covid серед священників в Миколаєві; 44-ий день протестів в Білорусі. Активісти не здаються; колонії на продаж. Мінюст вирішив продати сотню в’язниць; ринок нерухомості оговтується після корона кризи. Скільки коштує нині орендувати квартиру та офіс; погода на тиждень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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