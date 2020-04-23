Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: антирекорд за кількістю нових хворих на Covod-19 в Україні – 578 за добу; із Китаю до України прибули 12 млн масок, понад дві сотні окулярів та десятки тисяч захисних костюмів; експерти застерігають про другу хвилю коронавірусу; весілля в часи пандемії. Як одружитися, відгуляти вечірку і при цьому не порушити правил карантину; як потерпають зоопарки під час карантину. Як тварини розкошують і як їм можна допомогти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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