Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як Україна виходитиме з карантину; кого і за що звільнили у вищому керівництві держави; що потрібно робити, щоб наші чорноземи не перетворилися у піски; унікальна операція з пересадки кісткового мозку від нерідного донора.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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