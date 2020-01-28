Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: наше посольство в Китаї рекомендує громадянам залишити країну через корона вірус; грип набирає обертів в Україні. На карантин закривають школи; у Києві страйкують таксисти проти низьких тарифів; медичне страхування в Україні мають лише 5% громадян. У чому його переваги, недоліки та ціна; замість річки – гори бруду. Чому Боржава – перетворилася на сміттєзвалище.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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