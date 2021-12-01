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Факти ICTV — Випуск 12:45 (01.12.2021)

Анастасія Мазур

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.12.2021У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: без прямого діалогу з Росією – війну на Донбасі не зупинити. Президент виступив у Раді; чому українці скидають у каналізацію все підряд, і чому цього не можна робити; у Черкасах відновлюють аеропорт. Коли летовище зможе працювати на повну і скільки на це потрібно грошей; мітинги під Радою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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