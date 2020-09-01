Факти ICTV – Випуск 15:45 (01.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна на 15 місці за темпом приросту нових хворих на коронавірус; як в українських школах почали новий навчальний рік; у Білорусі ОМОН розігнав студентський мітинг; у львіському ВНЗ виявили нарколабораторію; Верховна Рада України розпочала нову сесію; в Україні немає сироватки проти правцю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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