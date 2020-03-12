Факти ICTV – Випуск 15:45 (12.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна перший день на карантині; презентація Національної платформи примирення та єдності відбулася зі штовханиною та сварками; у Києві запускають фото і відеофіксацію порушень на дорогах.

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