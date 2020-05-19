Факти ICTV – Випуск 15:45 (19.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус у працівників великого супермаркету, пацієнта в онкодиспансері та в породіллі в пологовому будинку. Яка ситуація з зараженнями на Covid-19 в Україні; вихід з карантину. Як працюватиме наземний транспорт та метро. І які нові правила запровадять на подорожі літаками; скандальне інтерв’ю з терористом. Гордон киває на СБУ, але там від його слів відхрещуються.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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