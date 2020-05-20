Факти ICTV – Випуск 15:45 (20.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як триває розслідування резонансних убивств, кого і за які заслуги призначають на державні посади та чи збирається він іти на другий термін. Прес-конференція президента; які послаблення карантину чекають нас з 25 травня? Роз’яснення Кабінету міністрів; скандали, бІйки, тюремні терміни і приголомшлива кар’єра. Наомі Кемпбелл цього тижня виповнюється 50 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.