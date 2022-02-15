Факти ICTV — Випуск 15:45 (15.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російська Держдума ухвалила звернення до Путіна із закликом визнати окуповані території Донбасу – республіками “ДНР” і “ЛНР”; Україна знайшла безпечні коридори для проходу суден у Чорному морі; вже понад два тижні у Києві та області працюють поліцейські авітвки-фантоми.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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