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Факти ICTV — Випуск 15:45 (15.02.2022)

Інна Шевченко

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російська Держдума ухвалила звернення до Путіна із закликом визнати окуповані території Донбасу – республіками “ДНР” і “ЛНР”; Україна знайшла безпечні коридори для проходу суден у Чорному морі; вже понад два тижні у Києві та області працюють поліцейські авітвки-фантоми.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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