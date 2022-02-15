Факты ICTV — Выпуск 15:45 (15.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российская Госдума приняла обращение к Путину с призывом признать оккупированные территории Донбасса – республиками “ДНР” и “ЛНР”; Украина нашла безопасные коридоры для прохода судов в Черном море; уже более двух недель в Киеве и области работают полицейские авто-фантомы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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