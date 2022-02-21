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Факти ICTV — Випуск 15:45 (21.02.2022)

Олена Фроляк

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підстав для скасування авіарейсів над Україною немає; акція на підтримку України відбулася у Вашингтоні; підтримують українців й поляки; Харківщина готова прийняти біженців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей; у Києві та чотирьох областях запрацювали нові камери на дорогах.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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