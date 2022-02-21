Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.02.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оснований для отмены авиарейсов над Украиной нет; акция в поддержку Украины состоялась в Вашингтоне; поддерживают украинцев и поляки; Харьковщина готова принять беженцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей; в Киеве и в четырех областях заработали новые камеры на дорогах.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2022-02-21
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