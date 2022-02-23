Факти ICTV — Випуск 15:45 (23.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Рада нацбезпеки та оборони закликає Верховну раду підтримати запровадження надзвичайного стану по всій території України; детальніше про оголошений призов резервістів і кого він може торкнутися; з візитом “солідарності і дружби” з Україною до Києва прибули президенти Польщі та Литви; Британія посилить військову підтримку України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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