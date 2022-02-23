Факты ICTV — Выпуск 15:45 (23.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Совет нацбезопасности и обороны призывает Верховную Раду поддержать введение чрезвычайного положения на всей территории Украины; подробнее об объявленном призыве резервистов и кого он может затронуть; с визитом “солидарности и дружбы” из Украины в Киев прибыли президенты Польши и Литвы; Великобритания усилит военную поддержку Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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