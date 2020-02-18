Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті суттєве загострення, РНБО зібрало спецзасідання, а світ висловлює Росії протест; п’ять років боїв за Дебальцево і шість років від перших розстрілів на Майдані; Україна планує відмовитись від імпорту газу вже за п’ять років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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