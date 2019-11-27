Факти ICTV – Випуск 18:45 (27.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд виділив гроші на зарплатні борги та лікарняні. З міськими чиновниками завтра розберуться на відео-конференції; в Албанії вже 30 жертв землетрусу, сотні поранених, людей ще шукають під завалами; МВФ поїхав – але досі не ухвалив рішення. В НБУ пояснили чому тягнуть та коли стане відомо про черговий транш; скандал в Одесі. Гінеколог в онкодиспасері записував прийом жінок на відео і викладав в інтернет.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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