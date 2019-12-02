Факти ICTV – Випуск 21:10 (02.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: поліція знайшла замовників вбивства трирічного хлопчика та замаху на Соболєва; Україна готується до зустрічі в нормандському форматі; в Опитному згоріла живцем “кіборг у цивільному” Марія Горпинич.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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