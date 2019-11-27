Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: танк, який пірнає, робить поліцейський розворот і мчить швидше за інших. Армійці отримають нову партію диво машин; уряд виділив гроші на зарплатні борги та лікарняні. З міськими чиновниками завтра розберуться на відео-конференції; скандал в Одесі. Гінеколог в онкодиспансері записував прийом жінок на відео і викладав в інтернет.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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