Факти ICTV – Випуск 21:10 (28.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: останні новини з передової, бойовики не припиняють спроб підпалити позиції українських бійців; Омбудсмен Кулеба, який із синами потрапив у ДТП – розмістив фото з лікарні; останні новини та поради експертів, як зменшити кількість аварій в Україні; ціни на газ для оптимістів і песимістів. Із січня українці зможуть самі обирати тарифи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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