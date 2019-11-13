Факти ICTV – Випуск 6:45 (13.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:командир 128-ої бригади Збройних сил України Євген Коростельов підірвався на міні в районі Новотроїцького. Вчора під час вибуху постраждав ще один боєць; сьогодні о 10.30 Вищий антикорупційний суд оголосить рішення про обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у так званій “справі банкірів” щодо заволодіння коштами стабілізаційного кредиту НБУ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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