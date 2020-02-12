Факти ICTV – Випуск 7:15 (12.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: за минулу добу ворог 5 разів порушив режим припинення вогню; виверження вулкана почалося на острові Ля Реюньйон; Україна розраховує незабаром укласти угоду з Європейським Союзом про так званий промисловий безвіз.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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