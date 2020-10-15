Факти ICTV – Випуск 7:15 (15.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в день захисника України в штабі ООС зафіксували одне порушення режиму тиші; число випадків Covid -19 на Буковині перевищило 17 тис. Вчора підтвердили діагноз майже у 200 пацієнтів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 6:45.

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