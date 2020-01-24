Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог 11 разів порушив режим припинення вогню; Джордж Сорос інвестує мільярд доларів у боротьбу з авторитарними урядами і зміною клімату; збільшується кількість інфікованих смертельним коронавірусом у Китаї.

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