Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 7:15 (24.01.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 24.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог 11 разів порушив режим припинення вогню; Джордж Сорос інвестує мільярд доларів у боротьбу з авторитарними урядами і зміною клімату; збільшується кількість інфікованих смертельним коронавірусом у Китаї.

Дивіться також в ипуск Фактів ICTV за 8:45

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (24.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (23.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (23.01.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.01.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка