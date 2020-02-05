Факти ICTV – Випуск 7:45 (05.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Дональд Трамп користується найбільшою за весь час свого президентства довірою виборців; на хабарі у 2 млн грн затримали начальника одного з управлінь секретаріату Кабміну; коронавірус в Китаї забрав життя вже 492 осіб.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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