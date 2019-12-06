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Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже двоє жертв пожежі в одеському коледжі. 14 людей залишаються зниклими безвісти; від початку доби бойовики двічі потужно вгатили неподалік Авдіївки. Понад 20 вибухів; на ній економлять, не знають, де знаходиться і не вміють користуватися! Чому українські водії нехтують аптечкою; дід Мороз чи Святий Миколай? Факти дослідили – у кого більше вірять українці.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45

 

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