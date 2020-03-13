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Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 13.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: троє хворих на коронавірус в Україні. Сьогодні РНБО вирішуватиме чи закривати кордони і що робити далі; в Європі за добу різко зросла кількість хворих, тоді як у Китаї – всього 11 нових заражених; чому не треба закуповувати продукти на рік наперед і не створювати ажіотажу; останні новини з фронту; 14 років боротьби за шкільний стадіон; чому вже за тиждень в Україні заборонять вилов риби.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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