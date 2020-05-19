Факти ICTV – Випуск 8:45 (19.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд анонсував черговий етап послаблення карантину; майже п’ять мільйонів хворих на коронавірус у світі; про що розпитував Гордон терориста Гіркіна і в чиїх інтересах діяв; столиця без громадського транспорту не справляється з потоком машин; як пройшли карантин столичні підприємці і як підлаштовуються до нових реалій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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